Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda 6 isim kafilede yer almıyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.
Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı.
Eşi İngiltere'de doğum yapan Gabriel Sara, özel izinli olarak Adana kafilesinde yer almadı.
Galatasaray'da ayrıca, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ile Derrick Köhn, Sergio Oliveira, Wilfried Zaha ve Halil Dervişoğlu da kadroda bulunmuyor.
İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kadrosu