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Spor

Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kadrosunda 6 eksik

17:01 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 17:14 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda 6 isim kafilede yer almıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.




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Mücadele öncesi sarı-kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı.




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Eşi İngiltere'de doğum yapan Gabriel Sara, özel izinli olarak Adana kafilesinde yer almadı.


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Galatasaray'da ayrıca, sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ile Derrick Köhn, Sergio Oliveira, Wilfried Zaha ve Halil Dervişoğlu da kadroda bulunmuyor.

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İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kadrosu

#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Süper Lig
36 dakika önce
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