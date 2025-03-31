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Galatasaray'ın derbi yenilgisi sonrası Fenerbahçe yönetiminden flaş karar

Galatasaray'ın derbi yenilgisi sonrası Fenerbahçe yönetiminden flaş karar

14:3431/03/2025, پیر
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Galatasaray, ligde konuk olduğu ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Sarı-kırmızılıların bu puan kaybı sonrası zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti ve flaş bir karar aldı. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray oldukça kritik olan maçta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışında 3 puan kaybederken alınan skor, sarı-lacivertli camiayı da bir hayli memnun etti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın puan kaybı sonrasında şampiyonluk yolunda umutlanan sarı-lacivertlilerde yönetim kalan maçlar için ekstra prim belirledi.

Tüm maçların kazanılması halinde şampiyonluğun geleceğine inanan yönetim, oyunculara puan kaybı yaşanmaması halinde gerekenin fazlasıyla yapılacağının sözünü verdi.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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