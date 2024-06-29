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Spor

Galatasaray'ın eski yıldızından Zaha'ya taraftarı kızdıran eleştiri

11:44 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:25 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha'nın transfer tercihini eleştirdi. İşte Eboue'nin o sözleri...

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Bir dönem Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue, vatandaşı Wilfried Zaha'nın sarı-kırmızılılara transferini eleştirdi.

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Galatasaray'da iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Eboue'nin, Afrique Sports'a verdiği röportajdan öne çıkan sözleri şöyle:

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"Wilfried Zaha, Türkiye'ye giderek doğru kararı vermedi. Orada oynadım ve daha çok kariyerinin sonlarına yaklaşan oyuncular vardı."

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"Önünde uzun yıllar varken, kendini şampiyonluğa adamış bir takıma gitti. Galatasaray, Türkiye'de şampiyon oldu ama kimse bunu konuşmuyor."

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"Numarası bende olsaydı, onu arayıp tavsiye verirdim. Seozn sonunda zar zor oynadı. Kendini geliştirebileceği bir takıma gidebilirdi."

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"Premier Lig onun için daha iyi olabilirdi. Ligi biliyordu. Değişim isterse İspanya'yı seçebilir. İspanya'da Zaha'nın sevebileceği açık oyun var. Bu değişim ona iyi gelebilir."

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Wilfried Zaha ise geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı canlı yayında Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getirmişti.

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Deneyimli futbolcu, "Bana Galatasaray'dan ayrılmamı söylüyorsunuz. Dürüst olmak zorundayım; Galatasaray'ın sahibi değilseniz, bana Galatasaray'dan ayrılmamı söylemeyin. Birileri 'Galatasaray'ı bırak' dedi diye Galatasaray'ı mı bırakacağım?" ifadelerini kullanmıştı.

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Wilfried Zaha, Galatasaray'daki ilk sezonunda 42 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

#Wilfried Zaha
#Galatasaray
#Emmanuel Eboue
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