Galatasaray'ın eski yıldızından Zaha'ya taraftarı kızdıran eleştiri

Galatasaray'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha'nın transfer tercihini eleştirdi. İşte Eboue'nin o sözleri...
Bir dönem Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue, vatandaşı Wilfried Zaha'nın sarı-kırmızılılara transferini eleştirdi.
Galatasaray'da iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Eboue'nin, Afrique Sports'a verdiği röportajdan öne çıkan sözleri şöyle:
"Wilfried Zaha, Türkiye'ye giderek doğru kararı vermedi. Orada oynadım ve daha çok kariyerinin sonlarına yaklaşan oyuncular vardı."
"Önünde uzun yıllar varken, kendini şampiyonluğa adamış bir takıma gitti. Galatasaray, Türkiye'de şampiyon oldu ama kimse bunu konuşmuyor."
"Numarası bende olsaydı, onu arayıp tavsiye verirdim. Seozn sonunda zar zor oynadı. Kendini geliştirebileceği bir takıma gidebilirdi."
"Premier Lig onun için daha iyi olabilirdi. Ligi biliyordu. Değişim isterse İspanya'yı seçebilir. İspanya'da Zaha'nın sevebileceği açık oyun var. Bu değişim ona iyi gelebilir."
Wilfried Zaha ise geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı canlı yayında Galatasaray'da mutlu olduğunu dile getirmişti.
Deneyimli futbolcu, "Bana Galatasaray'dan ayrılmamı söylüyorsunuz. Dürüst olmak zorundayım; Galatasaray'ın sahibi değilseniz, bana Galatasaray'dan ayrılmamı söylemeyin. Birileri 'Galatasaray'ı bırak' dedi diye Galatasaray'ı mı bırakacağım?" ifadelerini kullanmıştı.
Wilfried Zaha, Galatasaray'daki ilk sezonunda 42 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.