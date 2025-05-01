Galatasaray’da savunmada bu sezon başarılı bir performansa imza atan Davinson Sanchez dev kulüplerin radarına girdi. 28 yaşındaki yıldıza Avrupa’dan birçok takım talip oldu. Sarı-kırmızılıların oyuncu için istediği rakam ise belli oldu. Peki, Davinson Sanchez’in bonservis bedeli ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.

1 /9 Galatasaray'da sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Davinson Sanchez için transfer söylentileri yeniden gündemde. Sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Kolombiyalı stoperle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.



2 /9 Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun olası ayrılığı halinde talep edeceği bonservis bedelini netleştirdi.



3 /9 GALATASARAY'DAN 20 MİLYON EURO TALEBİ

Kolombiyalı gazeteci Felipe Sierra'nın haberine göre Galatasaray, 29 yaşındaki savunmacı için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.



4 /9 2023 yazında Tottenham'dan 9,5 milyon Euro'ya kadroya katılan Sanchez, kısa sürede Galatasaray savunmasının vazgeçilmezi haline gelmişti.



5 /9 YILDIZ STOPERE AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

Davinson Sanchez'e başta İspanya olmak üzere Avrupa'nın önemli liglerinden ilgi var.



6 /9 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Serie A'dan Fiorentina'nın deneyimli savunmacıyı yakından takip ettiği öğrenildi.

7 /9 KONTRATI 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, sarı-kırmızılı ekipten yıllık 3,2 milyon euro garanti ücret kazanıyor.



8 /9 Yönetim, oyuncuyu kadroda tutmak istese de gelen tekliflerin cazip bulunması halinde satışa sıcak bakılabileceği belirtiliyor.

