Galatasaray’da savunmada bu sezon başarılı bir performansa imza atan Davinson Sanchez dev kulüplerin radarına girdi. 28 yaşındaki yıldıza Avrupa’dan birçok takım talip oldu. Sarı-kırmızılıların oyuncu için istediği rakam ise belli oldu. Peki, Davinson Sanchez’in bonservis bedeli ne kadar, kaç milyon euro? İşte detaylar.
Galatasaray'da sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Davinson Sanchez için transfer söylentileri yeniden gündemde. Sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Kolombiyalı stoperle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun olası ayrılığı halinde talep edeceği bonservis bedelini netleştirdi.
GALATASARAY'DAN 20 MİLYON EURO TALEBİ
Kolombiyalı gazeteci Felipe Sierra'nın haberine göre Galatasaray, 29 yaşındaki savunmacı için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
2023 yazında Tottenham'dan 9,5 milyon Euro'ya kadroya katılan Sanchez, kısa sürede Galatasaray savunmasının vazgeçilmezi haline gelmişti.
YILDIZ STOPERE AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ
Davinson Sanchez'e başta İspanya olmak üzere Avrupa'nın önemli liglerinden ilgi var.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Serie A'dan Fiorentina'nın deneyimli savunmacıyı yakından takip ettiği öğrenildi.
KONTRATI 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Galatasaray'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, sarı-kırmızılı ekipten yıllık 3,2 milyon euro garanti ücret kazanıyor.
Yönetim, oyuncuyu kadroda tutmak istese de gelen tekliflerin cazip bulunması halinde satışa sıcak bakılabileceği belirtiliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maçta forma giyen Davinson Sanchez, 5 gol ve 2 asistlik katkısıyla sadece savunmada değil hücumda da fark yarattı. 3261 dakika sahada kalan Kolombiyalı oyuncu, 12 sarı kart gördü.