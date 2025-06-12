Galatasaray'ın Leroy Sane transferi Alman basınında! "İstanbul'u ateşe verdi"

Sport1: Leroy Sane İstanbul'a geldi ve büyük bir heyecan yarattı. Alman oyuncu Galatasaray'a transfer olma eşiğinde ve İstanbul'u bir gecede ateşe verdi. Sane havaalanı çıkışının hemen dışında yüzlerce çılgın hayran tarafından karşılandı. Yüksek sesle şarkı söylediler. Sane'ye hemen bir Galatasaray atkısı verildi ve gelişini yüzünde geniş bir gülümsemeyle kamera flaşlarının telaşıyla kutladı. Hatta polis koruması bile aldı.