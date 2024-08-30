Galatasaray’ın rakibi FK RFS hangi ülkenin takımı, kadrosunda kimler var?

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi tamamlandı. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri de bu kapsamda belli oldu. Galatasaray’ın 8 rakibinden birisi FK RFS oldu. Bu takımın adını ilk kez duyan birçok futbolsever ‘’FK RFS hangi ülkenin takımı, kadrosunda kimler var?’ sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte ayrıntılar.

1 / 8 UEFA Avrupa Ligi kura çekimini bugün gerçekleştirdi.



2 / 8 Kuranın ardından temsilcimiz Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu.



3 / 8 Galatasaray kuraya 3. torbadan katıldı.

4 / 8 Sarı-kırmızılıların rakiplerinden biri de FK RFS oldu.



5 / 8 GALATASARAY’IN RAKİBİ FK RFS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, KADROSUNDA KİMLER?

FK RFS, Letonya'nın başkenti Riga'da kurulan bir futbol takımıdır.



6 / 8 "Riga Football School" olarak da bilinen bu kulüp, Letonya'nın en üst düzey futbol ligi olan Virsliga'da mücadele etmektedir.



7 / 8 FK RFS, son yıllarda Letonya futbolunda önemli bir güç haline gelmiş ve ulusal ligde şampiyonluklar kazanmıştır.

