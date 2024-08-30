Galatasaray’ın rakibi FK RFS hangi ülkenin takımı, kadrosunda kimler var?

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi tamamlandı. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri de bu kapsamda belli oldu. Galatasaray’ın 8 rakibinden birisi FK RFS oldu. Bu takımın adını ilk kez duyan birçok futbolsever ‘’FK RFS hangi ülkenin takımı, kadrosunda kimler var?’ sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte ayrıntılar.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimini bugün gerçekleştirdi.
Kuranın ardından temsilcimiz Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu.
Galatasaray kuraya 3. torbadan katıldı.
Sarı-kırmızılıların rakiplerinden biri de FK RFS oldu.
GALATASARAY’IN RAKİBİ FK RFS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, KADROSUNDA KİMLER?
FK RFS, Letonya'nın başkenti Riga'da kurulan bir futbol takımıdır.
"Riga Football School" olarak da bilinen bu kulüp, Letonya'nın en üst düzey futbol ligi olan Virsliga'da mücadele etmektedir.
FK RFS, son yıllarda Letonya futbolunda önemli bir güç haline gelmiş ve ulusal ligde şampiyonluklar kazanmıştır.
FK RFS KADROSU
40 Fabrice Ondoa Kaleci 24 Ara 1995 (28) Kamerun 200 bin €
16 Sergejs Vilkovs Kaleci 3 Eyl 2002 (21) Letonya 125 bin €
13 Jevgenijs Nerugals Kaleci 26 Şub 1989 (35) Letonya 75 bin €
1 Pavels Steinbors Kaleci 21 Eyl 1985 (38) Letonya 50 bin €
43 Ziga Lipuscek Stoper 5 Oca 1997 (27) Slovenya 800 bin €
23 Herdi Prenga Stoper 31 Ağu 1994 (29) Arnavutluk Hırvatistan 450 bin € 2 Daniels Balodis Stoper 10 Haz 1998 (26) Letonya 400 bin €
21 Elvis Stuglis Stoper 4 Tem 1993 (31) Letonya 200 bin €
52 Marcis Oss Stoper 25 Tem 1991 (33) Letonya 175 bin €
25 Petr Mares Sol Bek 17 Oca 1991 (33) Çek Cumhuriyeti 400 bin €
11 Roberts Savalnieks Sağ Bek 4 Şub 1993 (31) Letonya 400 bin €
18 Dmitrijs Zelenkovs Sağ Bek 15 May 2000 (24) Letonya 200 bin €
6 Alfusainey Jatta Ön Libero 5 Ağu 1999 (25) Gambiya 500 bin €
26 Stefan Panic Ön Libero 20 Eyl 1992 (31) Sırbistan 400 bin €
30 Haruna Rasid Njie Ön Libero 23 Eyl 2005 (18) Gambiya 125 bin €
27 Adam Markhiyev Merkez Orta Saha 17 Mar 2002 (22) Finlandiya Rusya 600 bin €
9 Janis Ikaunieks On Numara 16 Şub 1995 (29) Letonya 600 bin €
49 Martins Kigurs Martins Kigurs On Numara 31 Mar 1997 (27) Letonya 275 bin €
97 Jevgenijs Minins On Numara 17 Mar 2002 (22) Letonya 150 bin €
10 Emerson Deocleciano Sol Kanat 27 Tem 1999 (25) Brezilya 900 bin €
15 Rostand Ndjiki Sol Kanat 5 Oca 2004 (20) Kamerun 100 bin €
Davis Sedols Sol Kanat 14 May 2005 (19) Letonya 25 bin €
70 Dragoljub Savic Sağ Kanat 25 Nis 2001 (23) Sırbistan 325 bin €
8 Lasha Odisharia Sağ Kanat 23 Eki 2002 (21) Gürcistan 275 bin €
24 Mikaze Nagasawa Sağ Kanat 25 Oca 2005 (19) Japonya 250 bin €
17 Cedric Kouadio Forvet Arkası 19 May 1996 (28) Fildişi Sahili 275 bin €
22 Darko Lemajic Santrafor 20 Ağu 1993 (31) Sırbistan Karadağ 450 bin €
7 Ismael Diomande Santrafor 7 Ara 2003 (20) Fildişi Sahili 325 bin €
77 Luka Silagadze Santrafor 21 Nis 1999 (25) Gürcistan 200 bin €
3 Victor Osuagwu Santrafor 5 Ara 2003 (20) Nijerya 175 bin €