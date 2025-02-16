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Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı! 4 eksik

Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı! 4 eksik

17:0916/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda 4 isim kafilede yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların bu maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.

Kafilede sakatlıkları bulunan Icardi, Jakobs, Yunus Akgün ve Morata yer almadı.

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferleri Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina kadroda yer alıyor.

İŞTE GALATASARAY'IN RİZE KAFİLESİ

#Galatasaray
#Süper Lig
#Rizespor

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