Galatasaray dev galibiyet geliri: Kasayı doldurdu!

11:071/10/2025, Çarşamba
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında RAMS Park’ta Premier Lig devi Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Kritik galibiyet sonrası sarı-kırmızılılar sadece prestij kazanmadı, aynı zamanda UEFA’nın galibiyet primi ile kasasını doldurdu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında RAMS Park'ta İngiltere Premier Lig devi Liverpool'u ağırladı.


Sarı-kırmızlılar, Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in 16. dakikada penaltıdan kaydettiği golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Son Premier Lig şampiyonu Liverpool'u devirerek tarihi bir zafere imza atan Galatasaray, UEFA tarafından kazanan takımlara verilen galibiyet priminin de sahibi oldu.


Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi galibiyet primi ne kadar, kaç milyon euro?


Galatasaray, Liverpool zafer sonrası 2 milyon 100 bin Euro'luk (yaklaşık 103 milyon TL) galibiyet primini de kasasına koydu.


Böylece Galatasaray'ın toplam geliri 32.1 milyon Euro'ya yükseldi.


