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Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını kimin elinden alacağı belli oldu

Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını kimin elinden alacağı belli oldu

11:0421/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Kupası töreninde protesto edilmişti. Bunun ardından sarı-kırmızılılara Süper Lig şampiyonluk kupasını kimin vereceği merak konusu oldu. Hacıosmanoğlu'nun kupa töreniyle ilgili verdiği karar ortaya çıktı.

Galatasaray ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında sezon boyunca yaşanan gerginlik, Türkiye Kupası finalinde tavan yapmıştı. 

Trabzonspor karşısında zafere ulaşan sarı-kırmızılı takıma kupasını vermek için sahaya çıkan Hacıosmanoğlu yoğun bir şekilde protesto edilmişti.

Süper Lig’de de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a yaşanan olay sonrası kupasını kimin vereceği tartışmaları başladı.

Sözcü'de yer alan habere göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, tepkilere rağmen kupayı bizzat kendisi verecek.

Hacıosmanoğlu'nun bu olayla ilgili olarak, "Türkiye Futbol Federasyonu bu ülkede futbolun amiri konumunda. TFF Başkanı olarak tabii ki kupayı ben vereceğim. Yapılan protestolar beni daha çok motive ediyor. Ayrıca hangi başkan eleştirilmedi ki. Protesto edilmemde anormal bir durum yok." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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