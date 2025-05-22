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Galatasaray'dan büyük sürpriz: Şampiyonluk kutlamaları için Yenikapı'da sahne alacak isimler belli oldu

Galatasaray'dan büyük sürpriz: Şampiyonluk kutlamaları için Yenikapı'da sahne alacak isimler belli oldu

Haber Merkezi
11:3722/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray, şampiyonluk kupasını 25 Mayıs'ta düzenlenecek Yenikapı'daki kutlamalarda alacak. Şampiyonluk kutlamaları için Yenikapı'da sahne alacak isimler belli oldu. Peki, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında hangi şarkıcılar olacak? Yenikapı'ya hangi sanatçılar gelecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da, kutlamalar Yenikapı'da yapılacak.

Sarı kırmızılı takım 25 Mayıs'ta Yenikapı'da düzenlenecek kutlamalar esnasında kupasına kavuşacak.

Şampiyonluk kutlamaları için Yenikapı'da sahne alacak isimler de belli oldu.

Şampiyonluk kutlamalarında yer alacak isimler şu şekilde:

Sunucu: Hop Dedik Ayhan

Sanatçılar: Kenan Doğulu, Blok3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay

DJler: Suat Ateşdağlı-Yalçın Asan, Avangart Tabldot

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