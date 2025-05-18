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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yapacakları belli oldu: Bütün planlar hazır

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yapacakları belli oldu: Bütün planlar hazır

Haber Merkezi
11:0818/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, bugün sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçında 1 puan alırsa bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yapacakları da belli oldu.

Galatasaray, bu sezonun en önemli maçlarından birinde bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızlılar, sahadan 1 puanla dahi ayrılması durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek.

Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Okan Buruk’la birlikte üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmış olacak.

Sarı-kırmızılılar, böylece formasına 5. yıldızı takma hakkını da kazanacak.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yapacakları da belli oldu.

Gazeteci Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray - Kayserispor maçı bitiş düdüğü çalar çalmaz şampiyonluğun gelmesi halinde stat hoparlöründen Şampiyonlar Ligi müziği çalınacak.

Işıklandırma ile gökyüzüne 5 yıldız yansıtılacak.

Taraftarlar ise Victor Osimhen’e, özel pankart ve tezahüratlarla “Gitme, bizimle kal” mesajı verecek.

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