Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yapacakları belli oldu: Bütün planlar hazır

Süper Lig'de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, bugün sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçında 1 puan alırsa bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yapacakları da belli oldu.

1 /9 Galatasaray, bu sezonun en önemli maçlarından birinde bugün sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

2 /9 Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızlılar, sahadan 1 puanla dahi ayrılması durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek.

3 /9 Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele beINSPORTS1’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

4 /9 Teknik direktör Okan Buruk’la birlikte üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmış olacak.

5 /9 Sarı-kırmızılılar, böylece formasına 5. yıldızı takma hakkını da kazanacak.

6 /9 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yapacakları da belli oldu.

7 /9 Gazeteci Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray - Kayserispor maçı bitiş düdüğü çalar çalmaz şampiyonluğun gelmesi halinde stat hoparlöründen Şampiyonlar Ligi müziği çalınacak.

8 /9 Işıklandırma ile gökyüzüne 5 yıldız yansıtılacak.