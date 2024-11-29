UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray dün akşam deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray bu sonuçla puanını 11’e yükselterek 4. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda Malmö ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde kaç maçı kaldı, hangi takımlarla oynayacak? İşte detaylar.

1 /11 UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu.

2 /11 Hollanda ekibi henüz 2. dakikada Mijnans'ın bulduğu golle öne geçti.

3 /11 43. dakikada Osimhen'in kafa vuruşunda Koopmeiner'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti ve VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.

4 /11 Böylece taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

5 /11 İkinci devrede temsilcimiz etkili pozisyonlar yakalasa da aradığı golü bulamadı.

6 /11 90+2'de AZ Alkmaar'dan Smit ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.



7 /11 Uzatma dakikalarında Osimhen'in bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



8 /11 11 puana ulaşan sarı-kırmızılılar bir sonraki maçta Malmö deplasmanına gidecek.

9 /11 GALATASARAY’IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ MAÇI KALDI, HANGİ TAKIMLARLA OYNAYACAK?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde 3 maç daha oynayacak. İşte Galatasaray’ın kalan maçları;



10 /11 12.12.2024 Malmö - Galatasaray 21.01.2025 Galatasaray - Dynamo Kiev 30.01.2025 Ajax - Galatasaray