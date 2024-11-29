UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray dün akşam deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaştı. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray bu sonuçla puanını 11’e yükselterek 4. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda Malmö ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde kaç maçı kaldı, hangi takımlarla oynayacak? İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu.
Hollanda ekibi henüz 2. dakikada Mijnans'ın bulduğu golle öne geçti.
43. dakikada Osimhen'in kafa vuruşunda Koopmeiner'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti ve VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.
Böylece taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.
İkinci devrede temsilcimiz etkili pozisyonlar yakalasa da aradığı golü bulamadı.
90+2'de AZ Alkmaar'dan Smit ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Uzatma dakikalarında Osimhen'in bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
11 puana ulaşan sarı-kırmızılılar bir sonraki maçta Malmö deplasmanına gidecek.
GALATASARAY’IN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ MAÇI KALDI, HANGİ TAKIMLARLA OYNAYACAK?
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde 3 maç daha oynayacak. İşte Galatasaray’ın kalan maçları;
12.12.2024 Malmö - Galatasaray
21.01.2025 Galatasaray - Dynamo Kiev
30.01.2025 Ajax - Galatasaray