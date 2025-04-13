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Galatasaray'ın yeni sezon formaları ortaya çıktı: UEFA Kupası detayı da yer alıyor

Galatasaray'ın yeni sezon formaları ortaya çıktı: UEFA Kupası detayı da yer alıyor

Haber Merkezi
15:5413/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın, gelecek sezon giyeceği formalar internete düştü. Galatasaray'ın yeni sezon formalarında UEFA Kupası detayı da yer alıyor.

Ligde Fenerbahçe'nin önünde yer alan Galatasaray, sezonu şampiyon tamamlaması halinde 25. defa ipi göğüslemiş olacak.

Galatasaray şampiyonluk yaşarsa, formasına 5. yıldızı da takmış olacak.

Ayrıca Okan Buruk ve öğrencileri arka arkaya üçüncü kez Süper Lig'de şampiyonluk sevincini yaşayacak.

Galatasaray'ın yeni sezon formaları ise ortay çıktı.

Sarı kırmızılı takımın 2025-2026 sezonunda giyeceği formalar internete sızdırıldı.

Yeni sezon formalarının siparişi önceden verildiği için 4 yıldızlı olarak tasarlandı.

Galatasaray'ın şampiyon olması durumundaysa formalara 5. yıldız eklenecek.

Sarı kırmızılı takımın, yeni sezon formaları se taraftarların sosyal medyada oldukça hoşuna gitmiş durumda.

Özellikle muhtemel deplasman formasındaki, UEFA Kupası detayı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

2000'de şampiyonluğun kazanıldığı UEFA Kupası Finali'nde giyilen beyaz forma, yeni sezon kalıbıyla birlikte geri dönüyor.

Galatasaray'ın deplasman forması

Ayrıca Galatasaray'ın 2025-2026 sezonunda giyeceği parçalı forma da belli oldu.

Galatasaray'ın yeni sezonda giyeceği parçalı forma

Galatasaray'ın 2025-2026 sezonunda giyeceği formalar

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