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Galatasaray’ın yeni transferleri play-off turunda oynayabilecek mi?

Galatasaray’ın yeni transferleri play-off turunda oynayabilecek mi?

22:3530/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak. Cimbom sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Peki, Galatasaray’ın yeni transferleri play-off turunda oynayabilecek mi? İşte detaylar.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.


"Kupa 2"de bu sezon yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak 13 puan topladı.

Galatasaray bu müsabakayı kazanarak sezonu ilk 8 içinde bitirmeyi hedefliyor.



Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen turnuvada ilk 8'e girecek takımlar adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.


Bu ekipler, play-off turu oynamadan yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.


Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak.


Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt, Athletic Bilbao, Manchester United, Lyon, Tottenham, Anderlecht veya FCSB'nin puan kaybetmesini bekleyecek.


GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERLERİ PLAY-OFF TURUNDA OYNAYABİLECEK Mİ?



UEFA takımlara turnuva başında ve play-off aşamasında 3 yeni oyuncu ekleme ve değiştirme hakkı sağlıyor.


Bu kapsamda Galatasaray play-off turunda yeni transferlerinden 3 oyuncuyu değiştirebilecek.


#Galatasaray
#UEFA
#play-off

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