Galatasaray’ın yıldızı Gabriel Sara tarihe geçti: Brezilya Milli Takımı’nda 50 yıl sonra bir ilk

09:33 17/03/2026, Salı
Brezilya Milli Takımı'nın Fransa ve Hırvatistan'la oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Gabriel Sara kariyerinde ilk kez milli takım kadrosuna dahil edilirken, Brezilya için de 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşti.

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, hazırlık maçları için kadrosunu açıkladı.

Listede Galatasaray'dan Gabriel Sara ve Fenerbahçe'den Ederson milli takım kadrosunda yer aldı.

Sara kariyerinde ilk defa Brezilya Milli Takımı’nda görev yapacak.

Ayrıca Brezilya Milli Takımı'na çağrılan Gabriel Sara, 1976'dan sonra bir ilki başardı.

Globo'da yer alan habere göre Sara, Joinville'de doğup Brezilya Milli Takımı'na çağrılan ikinci futbolcu oldu. Bunu başaran ilk ismin 50 yıl önce kaleci Jairo Nascimento olduğu belirtildi.

İstanbul TOKİ kura çekilişine katılacak genç kategorisi kura listesi