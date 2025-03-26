Galatasaray'la ilgili tartışma çıkartan sözler: "Başka bir ligde oynamalılar"

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması giyen futbolcunun yaptığı açıklamalar sosyal medyada tartışma çıkardı. Sarı Kırmızılıların eski oyuncusu yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın başka bir ligde oynaması gerektiğini söyledi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili, 2023 yılında aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurmuştu. İsviçreli oyuncu, Transfermarkt'a verdiği ropörtajda kariyeri ve sarı-kırmızılılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Napoli'de Marek Hamsik ile yakın arkadaş olan Dzemaili, onun için, "Saha görüşü ve tekniği inanılmazdı" derken, kariyerindeki en özel takım arkadaşlarından birinin de Wesley Sneijder olduğunu vurguladı.
Sneijder ile yolları Galatasaray'da kesişen Dzemaili, 2014 yazında sarı-kırmızılı kulübe transfer oldu. Galatasaray günlerini unutamadığını söyleyen İsviçreli futbolcu, "Eğer Galatasaray başka bir ligde olsaydı, rahatlıkla dünyanın en büyük kulüplerinden biri olurdu. Taraftarın enerjisi inanılmazdı. Ev sahibi maçlardaki atmosferi hayatım boyunca bir daha yaşayacağımı sanmıyorum" dedi.
Galatasaray'daki kısa süren macerasının ardından yeniden İtalya'ya dönen Dzemaili, Genoa ve Bologna'da forma giydi. 2017 yılında ise Kanada'nın Montreal takımına transfer oldu. MLS'de oynadığı dönemi anlatırken Avrupa ile Amerika arasındaki farklara dikkat çeken Dzemaili, "Orada küme düşme olmadığı için baskı da yok. Avrupa'da futbol daha tutkulu ve rekabetçi" yorumunu yaptı.
Son olarak genç oyunculara tavsiyede bulunan eski futbolcu şunları söyledi: "Genç oyuncular artık sporcudan çok marka gibi hareket ediyor. Ben herkese tavsiye ediyorum: Yeni bir dil öğrenin, kitap okuyun, kendinizi geliştirin. Sadece sahaya değil, kafanıza da yatırım yapın."
38 yaşındaki Blerim Dzemaili, son dönemlerde futbol yorumculuğu yapıyor ve önemli karşılaşmalarda görev yapıyor.
Blerim Dzemaili, Galatasaray formasıyla 20 maçta 1 gol attı 2 de asist yaptı.