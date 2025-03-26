Galatasaray'la ilgili tartışma çıkartan sözler: "Başka bir ligde oynamalılar"

Galatasaray'daki kısa süren macerasının ardından yeniden İtalya'ya dönen Dzemaili, Genoa ve Bologna'da forma giydi. 2017 yılında ise Kanada'nın Montreal takımına transfer oldu. MLS'de oynadığı dönemi anlatırken Avrupa ile Amerika arasındaki farklara dikkat çeken Dzemaili, "Orada küme düşme olmadığı için baskı da yok. Avrupa'da futbol daha tutkulu ve rekabetçi" yorumunu yaptı.