Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin başı büyük dertte. Eşi Wanda Nara'dan boşanma aşamasında olan Icardi'nin evini polisler bastı. İtalyan basınından ikilinin kısa süre önce yaşadığı olaylarla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Yaşadığı sakatlık sonrasında ülkesi Arjantin'e giden Mauro Icardi'nin başı, boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara ile dertte.
Galatasaraylı yıldızın, Wanda Nara'nın kendisine kalması için izin verdiği evde ikamet ettiği öğrenildi.
Wanda Nara'nın, Buenos Aires'teki evini Mauro'ya kiraladığı ama aynı zamanda ona 25 Kasım'a kadar orada kalması için izin verdiği ifade edildi.
İkili arasında yaşanan tartışma sonrası ise Wanda Nara, Icardi'den evi terk etmesini istedi.
Arjantinli golcü evden çıkmayınca, Wanda Nara polislere çarpıcı bir iddia içeren ihbarda bulundu.
La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Wanda Nara polislere Icardi'nin silah sakladığını söyledi.
Eve gelen polislerin 5 saat boyunca silahları aradığı ama hiçbir şey bulamadıkları belirtildi.
Wanda Nara'nın Icardi ihbarını, kendisini hırsızlıkla suçladığını öğrendikten sonra yaptığı iddia edildi.
Yine aynı haberde Mauro Icardi, Wanda'nın kendisine ait değerli saatleri ve nakit parasını çaldığını öne sürerek şikayette bulunduğu ifade edildi.
Wanda Nara'nın Icardi'yi ihbar etmesine yönelik yaptığı açıklamada ise, "Herkese yapacağım gibi, eski eşim Maxi Lopez'e de buraya her geldiğinde yaptığım gibi evimi ona tüm kalbimle verdim."
"Ama 25 Kasım'a kadar orada kalabilirdi" dediği aktartıldı.