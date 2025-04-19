Galatasaraylı oyuncudan Fenerbahçeli taraftarları sinirlendiren sözler

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Galatasaraylı bir oyuncu, Fenerbahçeli taraftarları sinirlendiren açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK'yı konuk etti.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 2-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lucas Torreira ve 81. dakikada Davinson Sanchez kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 77'ye yükseltti ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 6 yaptı.
Karşılaşma sonrasında Galatasaraylı bir oyuncu, Fenerbahçeli taraftarları sinirlendiren bir açıklama yaptı.
Mario Lemina, maçtan sonra bir gazetecinin, "Şampiyonluk yarışı hakkında ne söylersin?" sorusuna yanıt verdi.
Lemina, "Yarış falan yok. Biz şampiyonuz" ifadelerini kullandı.
Lemina'nın bu sözlerine sarı lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.