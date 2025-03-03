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Galatasaraylı taraftarlar efsane isme mesaj yağdırdı: "Come to Galatasaray"

Galatasaraylı taraftarlar efsane isme mesaj yağdırdı: "Come to Galatasaray"

20:213/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaraylı taraftarlar son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen takımlarını eleştiriyor. Kötü gidişattan teknik direktör Okan Buruk'u sorumlu tutan sarı kırmızılı taraftarlar, efsane bir isme sosyal medya hesaplarından ilgi mesajları yağdırdı.

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle birlikte puan farkı 4'e düşerken eleştiri okları Okan Buruk'a çevrildi.

Galatasaray taraftarı, son haftalarda elde edilemeyen galibiyetler sebebiyle teknik heyete tepki gösteriyor. Sarı Kırmızılı taraftarların bir kısmı sosyal medyada teknik direktör değişikliği yapılmasından yana.

Okan Buruk'la yolların ayrılmasını tavsiye eden taraftarlar, takımın başına ise efsane bir ismin geçmesini istiyor.

Son olarak Liverpool'da teknik direktörlük yapan Jürgen Klopp, Galatasaraylı taraftarların ilgi odağı. Alman teknik adamın Instagram paylaşımlarının altına 'Come to Galatasaray' yazan sarı kırmızılı sosyal medya kullanıcıları deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesini istiyor.

Borussia Dortmund'un ardından Liverpool'a giderek büyük başarılar elde eden Klopp bir süredir teknik direktörlük yapmıyor.

Avrupa basınında çıkan haberlere göre Klopp, yeniden teknik direktörlük yapmak istiyor. İddialar, Alman teknik adamın yeni sezonda yeniden bir takımın başında olabileceği yönünde.

Kloop'un son sosyal medya paylaşımına gelen yorumların başarılı çalıştırıcıyı oldukça şaşırttığı ifade edildi.

#Jurgen Klopp
#Galatasaray
#Süper Lig

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