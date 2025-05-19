Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldız maç sonunda açıkladı: Takımda kalacağım

Galatasaraylı yıldız maç sonunda açıkladı: Takımda kalacağım

11:0219/05/2025, Monday
G: 19/05/2025, Monday
AA
Sonraki haber

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da, oyuncuların geleceği merak konusu oldu. Yıldız futbolcu, mücadele sonrası takımda kalacağını duyurdu.

Süper Lig'de bitime iki hafta kala Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'da Ismail Jakobs, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Jakobs, RAMS Park'taki atmosfer için, "İnanılmaz bir şey. Hayatımda böyle bir şeyi hiç görmedim." yorumunu yaptı.

Satın alma opsiyonuyla Fransa'nın Monaco takımından kiralanan Senegalli sol bek, "Gelecek sezon takımda mısın?" sorusuna, "Buradayım ve Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kesinlikle burada kalacağım." dedi.

Sezon başında 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan 25 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı formayla 21 maça çıktı ve 1 asist yaptı.


#Galatasaray
#Ismail Jakobs
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK AÇIKLADI: Türkiye’de gençler işinden memnun mu?