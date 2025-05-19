Galatasaraylı yıldız maç sonunda açıkladı: Takımda kalacağım

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da, oyuncuların geleceği merak konusu oldu. Yıldız futbolcu, mücadele sonrası takımda kalacağını duyurdu.
Süper Lig'de bitime iki hafta kala Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'da Ismail Jakobs, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Jakobs, RAMS Park'taki atmosfer için, "İnanılmaz bir şey. Hayatımda böyle bir şeyi hiç görmedim." yorumunu yaptı.
Satın alma opsiyonuyla Fransa'nın Monaco takımından kiralanan Senegalli sol bek, "Gelecek sezon takımda mısın?" sorusuna, "Buradayım ve Galatasaray'ın oyuncusuyum. Kesinlikle burada kalacağım." dedi.
Sezon başında 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan 25 yaşındaki oyuncu, sarı kırmızılı formayla 21 maça çıktı ve 1 asist yaptı.