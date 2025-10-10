Galatasaraylı yıldız oyuncu milli takım daveti yerine tatile gitti: Federasyon yazı gönderdi

Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, milli takıma katılmayan Galatasaraylı oyuncu Ismail Jakobs hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Senegal Milli Takımı'nda Ismail Jakobs krizi yaşanıyor.
Jakobs, çağrılmasına rağmen Senegal Milli Takımı'na katılmadı.
NTV Spor'da yer alan habere göre; yıldız oyuncunun tatilde olduğu arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Senegal Futbol Federasyonu, durumu netliğe kavuşturmak için Galatasaray'dan bilgi durumunu istediği mektup yazdı ve beklemeye geçti.
Teknik direktör Pape Thiaw ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Hepimiz Ismail Jakobs'un yokluğunu hissettik. Ancak federasyon yapması gerekeni yaptı ve durumu kulübüne bildirdi. Şimdi durumun sonuçlanmasını bekliyoruz."