Galatasaraylı yıldızdan derbi öncesi Okan Buruk'a tepki: Isınmaya çıkmadı

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi ilk 11'de yer almadığı için ısınmaya çıkmadı.
Trendyol Süper Lig 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Okan Buruk hafta içinde oynanan Liverpool maçının kadrosundan değişikliğe gitmedi. Sarı-kırmızılılar sahaya şu 11'le çıktı; Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen.
Liverpool maçından sonra Beşiktaş derbisinde de ilk 11’e alınmayan Mauro İcardi, yedek oyuncularla birlikte ısınmaya çıkmayı tercih etmedi.
ICARDİ YİNE ÇIKMADI
Arjantinli yıldız geçtiğimiz Liverpool ve Frankfurt maçlarında da yedek kalmış, ısınmaya çıkmamıştı.