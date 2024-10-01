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Galatasaraylıları endişelendiren haber: Chelsea Osimhen için Napoli ile pazarlıkta

Galatasaraylıları endişelendiren haber: Chelsea Osimhen için Napoli ile pazarlıkta

10:271/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’ın kiralık olarak renklerine bağladığı Nijeryalı yıldız Osimhen için İngiltere Premier Lig devi Chelsea transfer çalışmalarına başladı. İngiliz kulübü Napoli ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. İtalya basınında yer alan habere göre Chelsea oyuncu için 75 milyon euroyu gözden çıkardı. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen ile ilgili transfer haberleri her geçen gün gelmeye devam ediyor.


Sarı-Kırmızılı taraftarların aklında Nijeryalı golcünün sezon sonuna kadar devam edip etmeyeceği sorusu varken; İtalyan basınından da konuyla ilgili haber akışı sürüyor...


ArenaNapoli.it'te yer alan habere göre 100 milyon euro değerindeki golcünün en büyük talibi olan İngiliz devi Chelsea, Napoli'yi bonservis görüşmeleri için telefonla yoklamaya başladı.


Yaz transfer döneminde maddi anlaşmazlıklar sonucu Osimhen transferini rafa kaldıran Chelsea'nin, Nijeryalı golcüyü devre arasında kadrosuna katmak için Napoli ile telefon trafiğinde olduğu öne sürüldü.

Habere göre İngiliz ekibi; yaz transferinde bonservisinde anlaşamadığı yıldız için yeniden bir pazarlık sürecine girdi.


Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde ise 23 yaşındaki Nicolas Jackson'un performansından memnun olan 'Maviler'in, Nijeryalı golcü Victor Osimhen için kasasından en az 75 milyon euro çıkarmadan önce derin bir planlama içerisinde olduğu belirtildi.


Golcü oyuncu Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol 4 asist kaydetti.

#Osimhen
#Chelsea
#Galatasaray
#Napoli

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