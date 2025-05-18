Galatasaray, Süper Lig'de 2024-2025 sezonununu şampiyon bitirmeyi garantiledi. Direkt olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan sarı-kırmızılıları Avrupa'da dişli rakipler bekliyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek, sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
25.kez mutlu sona ulaşarak formasına 5. yıldızı takacak olan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak.
Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri 28 Ağustos'ta çekilecek kuranın ardından belirlenecek.
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimine 4. torbadan katılacak olan sarı-kırmızılıların muhtemel rakiplerinin büyük bölümü de netlik kazandı. İşte sarı-kırmızılıları bekleyen dev rakipler:
Real Madrid (İspanya)
Bayern Münih (Almanya)
Liverpool (İngiltere)
Paris Saint-Germain (Fransa)
Inter (İtalya)
Borussia Dortmund (Almanya)
Barcelona (İspanya)
Bayer Leverkusen (Almanya)
Atletico Madrid (İspanya)
Atalanta (İtalya)
Eintracht Frankfurt (Almanya)
PSV (Hollanda)
Ajax (Hollanda)
Napoli (İtalya)
Sporting (Portekiz)
Olympiakos (Yunanistan)
Slavia Prag (Çekya)
Marsilya (Fransa)
Monaco (Fransa)
Athletic Bilbao (İspanya)
Arsenal (İngiltere)