Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Gazi Koşusu'nda gündem olan tezahürat: Aziz Yıldırım bile şaşırdı (VİDEO)

Gazi Koşusu'nda gündem olan tezahürat: Aziz Yıldırım bile şaşırdı (VİDEO)

16:3429/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, 99. Gazi Koşusu için Veliefendi Hipodromu'na geldi. O esnada Fenerbahçeli taraftarların tezahüratları dikkat çekti.

99 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu için sanat ve spor dünyasından önemli isimler, Veliefendi Hipodromu'na gelerek yerlerini aldı.

Türk sporunun en önemli organizasyonlarının başında gelen Gazi Koşusu için 50.000 kişiyle seyirci rekoru kırıldı.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da hipodromda bir araya geldi.

Yarışı takip etmeye giden Fenerbahçe taraftarları, hipodroma gelen Aziz Yıldırım için "Her yer Aziz, her yer Yıldırım" tezahüratı yaparken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. 

#99. gazi koşusu
#Aziz Yıldırım
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CHP kurultayı davasında ne karar çıkar, Kılıçdaroğlu geri döner mi? Mutlak butlan çıkarsa ne olacak?