Gazi Koşusu'nda gündem olan tezahürat: Aziz Yıldırım bile şaşırdı (VİDEO)

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, 99. Gazi Koşusu için Veliefendi Hipodromu'na geldi. O esnada Fenerbahçeli taraftarların tezahüratları dikkat çekti.
99 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu için sanat ve spor dünyasından önemli isimler, Veliefendi Hipodromu'na gelerek yerlerini aldı.
Türk sporunun en önemli organizasyonlarının başında gelen Gazi Koşusu için 50.000 kişiyle seyirci rekoru kırıldı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da hipodromda bir araya geldi.
Yarışı takip etmeye giden Fenerbahçe taraftarları, hipodroma gelen Aziz Yıldırım için "Her yer Aziz, her yer Yıldırım" tezahüratı yaparken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti.