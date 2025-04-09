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Gençlerbirliği’nde ödeme krizi! Futbolcular antrenmana çıkmadı

Gençlerbirliği’nde ödeme krizi! Futbolcular antrenmana çıkmadı

10:079/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Gençlerbirliği’nde futbolcular, alacakları ödenmeyince antrenmana çıkmayı reddetti ve kulüp yönetimi acil toplantıyla devreye girdi. Saatler süren ikna çabalarının ardından kırmızı-siyahlılar, gecikmeli de olsa sahaya indi.

Edinilen bilgiye göre futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle saat 12.00'de başlaması gereken antrenmana çıkmadı.


Daha sonra kulüp başkanı Osman Sungur ve bazı yönetim kurulu üyeleri, futbolcularla bir araya geldi.

Toplantıda oyuncular ikna edildi ve antrenman saat 15.15'te gecikmeli olarak gerçekleştirildi.



Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenmana oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 

5'e 2 top kapma oyununun ardından yarı sahada çift kale maç yapan kırmızı-siyahlılar, antrenmanı tamamladı.


Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.


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