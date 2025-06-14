Süper Lig'da takımlar transfer çalışmalarına devam ederken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan'da forma giyen Jhon Duran'ın Süper Lig'e transfer olacağı iddia edildi.
Genç forvet Jhon Duran'ın Al Nassr'daki geleceği belirsizliğini koruyordu.
Fakat hem kulüp hem de oyuncu, kiralık olarak başkan bir takıma transfer olması konusunda anlaşma sağladı.
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Aston Villa'dan 77 milyon euro karşılığında Al Nassr'a transfer olan 21 yaşındaki Jhon Duran, Süper Lig'e geliyor.
Suudi Arabistan basınından Koora Break'in haberine göre; Al Nassr'dan Jhon Duran bir Türk kulübüne kiralık olarak transfer oluyor.
Haberde takımın ismi açıklanmazken, Süper Lig'deki 4 büyük takımdan birisine transfer olması bekleniyor.
Geride bıraktığımız sezon Aston Villa ve Al Nassr'da toplam 47 maça çıkan Duran, 24 gol kaydetti.