Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gol makinesi Süper Lig devine transfer oluyor: Bonservisine 77 milyon euro ödenmişti

Gol makinesi Süper Lig devine transfer oluyor: Bonservisine 77 milyon euro ödenmişti

Haber Merkezi
19:5014/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'da takımlar transfer çalışmalarına devam ederken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan'da forma giyen Jhon Duran'ın Süper Lig'e transfer olacağı iddia edildi.

Genç forvet Jhon Duran'ın Al Nassr'daki geleceği belirsizliğini koruyordu.

Fakat hem kulüp hem de oyuncu, kiralık olarak başkan bir takıma transfer olması konusunda anlaşma sağladı.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Aston Villa'dan 77 milyon euro karşılığında Al Nassr'a transfer olan 21 yaşındaki Jhon Duran, Süper Lig'e geliyor.

Suudi Arabistan basınından Koora Break'in haberine göre; Al Nassr'dan Jhon Duran bir Türk kulübüne kiralık olarak transfer oluyor.

Haberde takımın ismi açıklanmazken, Süper Lig'deki 4 büyük takımdan birisine transfer olması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezon Aston Villa ve Al Nassr'da toplam 47 maça çıkan Duran, 24 gol kaydetti.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Jhon Duran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav takvimi açıklandı mı? KPSS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ