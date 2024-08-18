Göztepe'de loca karıştı: Fenerbahçeli futbolcu ile taraftarlar arasında gerginlik (VİDEO)

Göztepe - Fenerbahçe maçının ikinci yarısında yaşanan saha olaylarının ardından VIP tribününde taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcu arasında tartışma yaşandı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler son dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan olaylar maça damga vurdu.
Maç öncesi deplasman tribüne girmekte zorluk yaşayan Fenerbahçe taraftarlarının yanına devre arasında desteklemeye giden başkan Ali Koç, yerine geçerken ortalık gerildi.
Göztepe CEO’su Kerem Ertan’ın müdahalesi sonrası Ali Koç yere düştü ve saha kenarı karıştı.
Başkan Koç, kendisine ayrılan locaya güvenlikler eşliğinde gitti ve maç kaldığı yerden devam etti.
O esnada VİP tribününde Göztepeli taraftarlar ile maç kadrosunda yer almayan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş arasında tartışma yaşandı.
Taraftarlar, Mert Hakan'ın pozisyonlara tepki göstermesinin ardından tepki gösterdi ve kısa süreli arbede yaşandı.
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