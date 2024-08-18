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Spor

Göztepe'de loca karıştı: Fenerbahçeli futbolcu ile taraftarlar arasında gerginlik (VİDEO)

18:00 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 18:13 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Göztepe - Fenerbahçe maçının ikinci yarısında yaşanan saha olaylarının ardından VIP tribününde taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcu arasında tartışma yaşandı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Fenerbahçe Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

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Sarı-lacivertliler son dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

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Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan olaylar maça damga vurdu.

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Maç öncesi deplasman tribüne girmekte zorluk yaşayan Fenerbahçe taraftarlarının yanına devre arasında desteklemeye giden başkan Ali Koç, yerine geçerken ortalık gerildi.

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Göztepe CEO’su Kerem Ertan’ın müdahalesi sonrası Ali Koç yere düştü ve saha kenarı karıştı.

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Başkan Koç, kendisine ayrılan locaya güvenlikler eşliğinde gitti ve maç kaldığı yerden devam etti.

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O esnada VİP tribününde Göztepeli taraftarlar ile maç kadrosunda yer almayan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş arasında tartışma yaşandı.

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Taraftarlar, Mert Hakan'ın pozisyonlara tepki göstermesinin ardından tepki gösterdi ve kısa süreli arbede yaşandı.

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O anları izlemek için tıklayın.

#Fenerbahçe
#Göztepe
#Mert Hakan Yandaş
#Trendyol Süper Lig
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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2 ve 4 yıllık bölümleri