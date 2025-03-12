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Göztepeli Romulo'ya 12 milyon Euro'luk teklif! Avrupa ekibi reddedildi

Göztepeli Romulo'ya 12 milyon Euro'luk teklif! Avrupa ekibi reddedildi

12:4312/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
IHA
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de bu sezon Romulo'nun performansı dikkat çekiyor. Brezilyalı oyuncuya ara transfer döneminde Avrupa ekibinden 12 milyon Euro'luk bir teklif geldiği ancak bu önerinin reddedildiği ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'de 27 hafta itibarıyla 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyete imza atan Göztepe, topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Son haftalarda düşüşe geçen İzmir ekibi, son 6 maçtır da galibiyete hasret kaldı. Göztepe, bu süreçte Avrupa hayalinden uzaklaşırken, bir de Romulo bilmecesi yaşanıyor. 

Gösterdiği performansla birçok takımın yakından takip ettiği Brezilyalı oyuncuya ara transfer döneminde Hollanda ekibi Feyenoord'dan yaklaşık 12 milyon Euro'luk resmi teklif geldiği ve sarı-kırmızılı ekibin de bu teklifi yetersiz bulduğu için kabul etmediği öğrenildi. Yaşanan bu durum üzerine de 23 yaşındaki oyuncunun teklifin geri çevrilmesinden dolayı mutsuz olduğu ifade edildi.

Sakatlıklardan kurtulamıyor


Göztepe'nin hücumdaki en etkili silahı olan Romulo, son dönemde sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. 23. haftada oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncu, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalıp, 26. haftada oynanan Samsunspor karşılaşmasında formasına kavuşmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Romulo'nun dönüşünden dolayı mutluluk yaşarken, 23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında tekrar sakat oyuncular listesine eklendi ve kadroya giremedi. 

Golcü oyuncunun hafta sonu iç sahada oynanacak Eyüpspor müsabakasında kadroda yer alıp almayacağı ise belirsizliğini koruyor. Romulo, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkarken, 10 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

#Göztepe
#Romulo
#Feyenoord

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