Gösterdiği performansla birçok takımın yakından takip ettiği Brezilyalı oyuncuya ara transfer döneminde Hollanda ekibi Feyenoord'dan yaklaşık 12 milyon Euro'luk resmi teklif geldiği ve sarı-kırmızılı ekibin de bu teklifi yetersiz bulduğu için kabul etmediği öğrenildi. Yaşanan bu durum üzerine de 23 yaşındaki oyuncunun teklifin geri çevrilmesinden dolayı mutsuz olduğu ifade edildi.