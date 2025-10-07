Yeni Şafak
Haftanın en çok tartışılan pozisyonu olmuştu: VAR kayıtları yayınlandı!

07:417/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
TFF, Trendyol Süper Lig haftasının VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Samsunspor - Fenerbahçe maçında iptal edilen gol haftanın en çok tartışılan pozisyonlarından biri oldu. İşte pozisyonun VAR kayıtları.

TFF Süper Lig'de haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.


Samsunspor - Fenerbahçe maçında iptal edilen golün VAR konuşmaları:


VAR: “Arkadaki oyuncu ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor.”


Hakem: "17 numaralı oyuncu ofsaytta."


Hakem: "17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz. Doğru mudur?"


VAR: "Doğrudur hocam."

#Samsunspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig
