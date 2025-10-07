Haftanın en çok tartışılan pozisyonu olmuştu: VAR kayıtları yayınlandı!

TFF, Trendyol Süper Lig haftasının VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Samsunspor - Fenerbahçe maçında iptal edilen gol haftanın en çok tartışılan pozisyonlarından biri oldu. İşte pozisyonun VAR kayıtları.

1 /6 TFF Süper Lig'de haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.



2 /6 Samsunspor - Fenerbahçe maçında iptal edilen golün VAR konuşmaları:



3 /6 VAR: “Arkadaki oyuncu ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor.”



4 /6 Hakem: "17 numaralı oyuncu ofsaytta."



5 /6 Hakem: "17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz. Doğru mudur?"

