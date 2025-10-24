Halil Umut Meler İtalyanları çıldırttı: Avrupa Ligi maçı sonrası tepki büyük

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in UEFA Avrupa Ligi'nde yönettiği Roma-Viktoria Plzen mücadelesi İtalya'da tartışma çıkardı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Roma sahasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği mücadeleyi Çek ekibi 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararlar İtalyan basınında tepki gördü.
Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, "Hakem Halil Umut Meler artık Şampiyonlar Ligi'nde görev yapmıyor ve bunun sebebi açık. Her zaman geç kalıyor." başlığına yer verildi.
Meler'in Roma'nın penaltı pozisyonuna kayıtsız kaldığı belirtilirken, "Pisilli’nin kafa vuruşunda top, Jemelka'nın oldukça açık olan sol koluna çarpıyor; bu da cezalandırılabilir bir pozisyon..."
"Hakem Meler hiçbir şey fark etmiyor, aynı şekilde pozisyonu önden gören bir numaralı yardımcı hakem Özkara da tepki vermiyor. İsviçreli VAR hakemi San, Meler’i monitöre çağırdı ve sonrasında penaltı verdi." ifadeleri kullanıldı.