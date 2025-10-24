Halil Umut Meler İtalyanları çıldırttı: Avrupa Ligi maçı sonrası tepki büyük

"Hakem Meler hiçbir şey fark etmiyor, aynı şekilde pozisyonu önden gören bir numaralı yardımcı hakem Özkara da tepki vermiyor. İsviçreli VAR hakemi San, Meler’i monitöre çağırdı ve sonrasında penaltı verdi." ifadeleri kullanıldı.











