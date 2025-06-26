Herkes bu fotoğrafı paylaşıyor: Sosyal medyayı sallayan Osimhen detayı

Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıktı. GS Store'da çekilen bir fotoğraftaki Osimhen detayı ise gündem oldu.
Galatasaray, 2025-2026 sezonunda futbol takımının giyeceği yeni formaları tanıttı.
Yeni iç saha ve deplasman formaları, dijital platformlarda yayımlanan video ve görseller aracılığıyla taraftara gösterildi.
UEFA Kupası zaferinin 25. yılı, 5. yıldız başarısı ve Galatasaray'ın son üç sezonda üst üste kazandığı şampiyonluklar, forma tanıtımında öne çıkan unsurlar oldu.
Forma tanıtımında, UEFA Kupası zaferinin 25. yılı, 5. yıldız başarısı ve üç sezon üst üste kazanılan şampiyonluklar öne çıkarıldı.
Tanıtım videosunda; Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Günay Güvenç, Davinson Sanchez ve Mario Lemina'nın dışında kadın takımından Berna Yeniçeri de yer aldı.
Yeni formalarının satışa çıkmasının ardından sosyal medyada Osimhen'le ilgili ortaya çıkan bir görüntü ise sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden oldu.
GS Store'da çekilmiş söz konusu fotoğrafta, satışa çıkan yeni formalarda Victor Osimhen'in de isminin yazılı olduğu görüldü.
Osimhen'in formasının satışta olması, transferde sorunların çözüldüğü şeklinde yorumlandı.