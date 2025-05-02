Hollandalı teknik adamdan Mourinho'ya şok sözler! "Ona saygım sıfır"

Barcelona'nın eski yardımcı antrenörü Henk ten Cate, katıldığı bir sosyal medya yayınında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yaşadığı anısını anlattı ve Portekizli çalıştırıcıyı sert sözlerle eleştirdi.
Barcelona'da Frank Rijkaard'ın yardımcılığını yapan Hollandalı teknik direktör Henk ten Cate, Jose Mourinho ile yaşadığı anıyı bir YouTube kanalında paylaştı.
Cate, Portekizli teknik adamı 'saygısız' olarak niteledi ve yerden yere vurdu. İşte Hollandalı çalıştırıcının o sözleri:
"Mourinho'nun arkasından koştum. Barcelona'yı çalıştırıyordum. Orada bir hakem vardı. Chelsea'ye karşı oynadık. Bir hakem vardı, Anders Frisk. O harika bir hakemdi. Bir İsveçli. O maçtan sonra asla maç yönetmedi. Mourinho yüzünden bıraktı hakemliği. Devre arasıydı. Barça stadında uzun bir merdiven var. Mourinho merdivenin üstündeydi. Bana çeşit çeşit küfürler ediyordu. Gel gel hareketi yapıyordu. Ben de 'demek öyle ha' dedim."
"Merdiveni koşarak çıktım ama kaleci antrenörü çıktı karşıma büyükçe bir adam. Bunu tamamen planlamışlardı. Ama benim yardımcımın orada olduğunu bilmiyorlardı. Ve o her şeyi gördü. Benim üzerime yürüyen aygıra, yardımcım yumruğu yapıştırdı. Ben onların yanından geçtim. Mourinho'yu bu kadar hızlı koşarken hiç görmemiştim. Kendisini soyunma odasına kilitledi."
"O an öfkeyle koştum. Yukarıda onu elime geçirsem ne yapardım bilmiyorum. Ama aşırı sinirliydim. İşler böyle yürümez. Ona saygım sıfır. Şu anda durum aynı. Türkiye'de nasıl davrandığını görüyoruz. Tamamen saygısızca. O insanlara büyük saygısızlık. Kimsin sen? Sadece basit bir antrenör. Bu kadar. Daha fazlası değil."