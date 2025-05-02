Hollandalı teknik adamdan Mourinho'ya şok sözler! "Ona saygım sıfır"

"Merdiveni koşarak çıktım ama kaleci antrenörü çıktı karşıma büyükçe bir adam. Bunu tamamen planlamışlardı. Ama benim yardımcımın orada olduğunu bilmiyorlardı. Ve o her şeyi gördü. Benim üzerime yürüyen aygıra, yardımcım yumruğu yapıştırdı. Ben onların yanından geçtim. Mourinho'yu bu kadar hızlı koşarken hiç görmemiştim. Kendisini soyunma odasına kilitledi."