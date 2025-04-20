Icardi'nin gol sevincini yaptı, kırmızı kart gördü! "Utanç verici"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin ikonikleşen gol sevincini yapan bir futbolcu, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu kart, ülkede tartışma çıkardı. İşte yaşananlar...
Brezilya Serie B'nin 3. hafta maçında Goias ile Vila Nova 2-2 berabere kaldı. Maçta Mauro Icardi'nin gol sevincini yapan futbolcunun kırmızı kart görerek oyundan atılması ülke basınında gündeme oturdu.
NTV Spor'da yer alan habere göre Vila Nova maçın 89. dakikasında Arilson'un golüyle 2-2 eşitliği yakaladı. Vila Nova sağ beki Elias, gol sevincini elini kulaklarına götürerek yaşadı.
Son dönemde Mauro Icardi ile özdeşleşen gol sevincini yapan Elias, ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı.
Son dönemde Mauro Icardi ile özdeşleşen gol sevincini yapan Elias, ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı.
Öte yandan hakem raporunda Elias'ın gol sevincinde "Rakip taraftarlara karşı kışkırtıcı ve alaycı hareketler yaptığı" yazıldı.