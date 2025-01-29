Icardi'nin raporlarını göndermediği iddia edilmişti! Yener İnce'den flaş açıklama

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, antrenman öncesi sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, tedavisine Arjantin'de devam eden Mauro Icardi ile ilgili de son durumu açıkladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Ajax maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.
Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan kulüp doktoru Yener İnce, sakat oyuncularla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte Yener İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
Mauro Icardi
"Ben her gün Icardi ile konuşuyorum. Ben ondan rapor istemedim. Rapor istediğime dair açıklama da yapmadım. Icardi ve doktoruyla her gün konuşuyorum. Başka takımlarda da aynı sakatlığı yaşayan futbolcuların geri dönüş süresi 8-9 ay oluyor. 6 ayda da döner ama mantıklı olmaz. Riskli olur. Normal bir süreç seyrediyor. Spekülasyonlar doğru değil. Bizde her gün yapılan idmanların videoları var. Kendi halinde çalışıyor. 8-9 ay sonra sahada olmasını umuyoruz. Sağlık ekibi olarak süreci takip ediyoruz. Anlatılanlar gibi bir iletişim problemimiz yok."
Ismail Jakobs
"Ismail Jakobs da antrenmanda. Onun aşil tendonunda ağrı vardı. Durumuna bakacağız. Nasıl bir karar alınacağını hoca belirleyecek."
Kerem Demirbay
"Son oynanan maçta Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu. Kerem Demirbay'ın tedavisi 2-3 hafta devam edecek. Diğer oyuncular burada."