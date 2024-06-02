Icardi'ye süper yedek! Geçtiğimiz sezon maç kaçırmadı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye yedek arayan sarı-kırmızılılar, dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'a menajerler aracılığıyla öneriler gelmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılılara hücumda çeşitlilik sağlayabilecek yıldız bir ismin tavsiye edildiği öğrenildi.
Galatasaray, hem Mauro Icardi'yi yedekleyebilecek hem de forvet arkasında da oynayabilecek bir futbolcunun transferine sıcak bakıyor.
Takvim'de yer alan habere göre menajerlerin Cimbom'a, Portekiz ekibi Braga'da oynayan ve daha önce de adı sarı-kırmızılı takım ile anılan Simon Banza'yı önerdiği belirlendi.
Forvet arkası ile santrforda oynayabilen ve adı Ligue 1'den Marsilya ile de anılan 27 yaşındaki oyuncunun, sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.
Braga formasıyla geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Demokratik Kongolu, 23 gol ve 5 asist katkısı yaptı.
Portekiz'den gelen haberlere göre; 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Galatasaraylı kurmaylar, yakında resmi temas kurmayı düşünüyor.
16 milyon Euro değer biçilen Banza profesyonel kariyerinde daha önce Lens ve Famalicao'da top koşturdu.
Güçlü bir fiziğe sahip olan Simon Banza, 2018-19 sezonundaki çapraz bağ sakatlığından bu yana ciddi bir sakatlık yaşamadı.
Geçen sezon maç dahi kaçırmadı.