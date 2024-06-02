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Spor

Icardi'ye süper yedek! Geçtiğimiz sezon maç kaçırmadı

14:02 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 14:24 - 2/06/2024 Pazar
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye yedek arayan sarı-kırmızılılar, dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'a menajerler aracılığıyla öneriler gelmeye devam ediyor.

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Sarı-kırmızılılara hücumda çeşitlilik sağlayabilecek yıldız bir ismin tavsiye edildiği öğrenildi.

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Galatasaray, hem Mauro Icardi'yi yedekleyebilecek hem de forvet arkasında da oynayabilecek bir futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

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Takvim'de yer alan habere göre menajerlerin Cimbom'a, Portekiz ekibi Braga'da oynayan ve daha önce de adı sarı-kırmızılı takım ile anılan Simon Banza'yı önerdiği belirlendi.

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Forvet arkası ile santrforda oynayabilen ve adı Ligue 1'den Marsilya ile de anılan 27 yaşındaki oyuncunun, sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak bakabileceği ifade edildi.

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Braga formasıyla geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Demokratik Kongolu, 23 gol ve 5 asist katkısı yaptı.

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Portekiz'den gelen haberlere göre; 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için Galatasaraylı kurmaylar, yakında resmi temas kurmayı düşünüyor.

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16 milyon Euro değer biçilen Banza profesyonel kariyerinde daha önce Lens ve Famalicao'da top koşturdu.

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Güçlü bir fiziğe sahip olan Simon Banza, 2018-19 sezonundaki çapraz bağ sakatlığından bu yana ciddi bir sakatlık yaşamadı.

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Geçen sezon maç dahi kaçırmadı.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Simon Banza
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