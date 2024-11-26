Immobile’nin tahtına ortak çıktı: Trendyol Süper Lig'de gol kralı kim?

Trendyol Süper Lig’in 13. haftası dün akşam oynanan Trabzonspor - Adana Demirspor karşılaşması ile tamamlandı. Trabzonspor evinde Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti. Muhammed Cham bu maçta hat-trick yaparken Simon Banza ise 2 gol kaydetti. Bu maçın ardından Trendyol Süper Lig gol krallığında sıralama değişti. Peki, Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim, birincinin kaç golü var? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig’de güncel gol krallığı sıralaması şu şekilde;
Romulo (Göztepe) | 5 gol
Olivier Ntcham (Samsunspor) | 5 gol
Deian Sorescu (Gaziantep FK) | 5 gol
Joao Figueiredo (Başakşehir) | 5 gol
Carlo Holse (Samsunspor) | 5 gol
Victor Osimhen (Galatasaray) | 6 gol
Mame Thiam (Eyüpspor) | 6 gol
Krzysztof Piatek (Başakşehir) | 6 gol
Ahmed Kutucu (Eyüpspor) | 6 gol
Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 7 gol
Dusan Tadic (Fenerbahçe) | 7 gol
Simon Banza (Trabzonspor) | 8 gol
Ciro Immobile (Beşiktaş) | 8 gol