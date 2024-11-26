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Immobile’nin tahtına ortak çıktı: Trendyol Süper Lig'de gol kralı kim?

Immobile’nin tahtına ortak çıktı: Trendyol Süper Lig'de gol kralı kim?

14:0526/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’in 13. haftası dün akşam oynanan Trabzonspor - Adana Demirspor karşılaşması ile tamamlandı. Trabzonspor evinde Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti. Muhammed Cham bu maçta hat-trick yaparken Simon Banza ise 2 gol kaydetti. Bu maçın ardından Trendyol Süper Lig gol krallığında sıralama değişti. Peki, Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim, birincinin kaç golü var? İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig’de güncel gol krallığı sıralaması şu şekilde;


Romulo (Göztepe) | 5 gol

Olivier Ntcham (Samsunspor) | 5 gol



Deian Sorescu (Gaziantep FK) | 5 gol



Joao Figueiredo (Başakşehir) | 5 gol



Carlo Holse (Samsunspor) | 5 gol



Victor Osimhen (Galatasaray) | 6 gol



Mame Thiam (Eyüpspor) | 6 gol



Krzysztof Piatek (Başakşehir) | 6 gol



Ahmed Kutucu (Eyüpspor) | 6 gol



Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 7 gol



Dusan Tadic (Fenerbahçe) | 7 gol



Simon Banza (Trabzonspor) | 8 gol



Ciro Immobile (Beşiktaş) | 8 gol



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