Immobile’nin tahtına ortak çıktı: Trendyol Süper Lig'de gol kralı kim?

Trendyol Süper Lig’in 13. haftası dün akşam oynanan Trabzonspor - Adana Demirspor karşılaşması ile tamamlandı. Trabzonspor evinde Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti. Muhammed Cham bu maçta hat-trick yaparken Simon Banza ise 2 gol kaydetti. Bu maçın ardından Trendyol Süper Lig gol krallığında sıralama değişti. Peki, Trendyol Süper Lig’de gol kralı kim, birincinin kaç golü var? İşte detaylar.

1 /14 Trendyol Süper Lig’de güncel gol krallığı sıralaması şu şekilde;



2 /14 Romulo (Göztepe) | 5 gol

3 /14 Olivier Ntcham (Samsunspor) | 5 gol





4 /14 Deian Sorescu (Gaziantep FK) | 5 gol





5 /14 Joao Figueiredo (Başakşehir) | 5 gol





6 /14 Carlo Holse (Samsunspor) | 5 gol





7 /14 Victor Osimhen (Galatasaray) | 6 gol





8 /14 Mame Thiam (Eyüpspor) | 6 gol





9 /14 Krzysztof Piatek (Başakşehir) | 6 gol





10 /14 Ahmed Kutucu (Eyüpspor) | 6 gol





11 /14 Edin Dzeko (Fenerbahçe) | 7 gol





12 /14 Dusan Tadic (Fenerbahçe) | 7 gol





13 /14 Simon Banza (Trabzonspor) | 8 gol



