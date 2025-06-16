İmparator’dan sürpriz karar: Al Shabab’dan ayrılacak mı?

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab’daki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Aralık 2024’te Al Shabab ile 6 aylık sözleşme ve 1 yıllık uzatma opsiyonuyla anlaşan 71 yaşındaki deneyimli teknik adamın sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı merak ediliyordu. Peki, Fatih Terim Al Shabab’dan ayrılacak mı? İşte detaylar.

1 /5 Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, geleceği için kararını verdi.

2 /5 FATİH TERİM AL SHABAB’DAN AYRILACAK MI? Gazeteci Kutlu Akpınar'ın haberine göre, Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alan deneyimli teknik adam, Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı.



3 /5 Fatih Terim, aralık ayında Al Shabab ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı.



4 /5 71 yaşındaki teknik adamın geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

