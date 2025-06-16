İmparator’dan sürpriz karar: Al Shabab’dan ayrılacak mı?

Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab’daki geleceğiyle ilgili kararını verdi. Aralık 2024’te Al Shabab ile 6 aylık sözleşme ve 1 yıllık uzatma opsiyonuyla anlaşan 71 yaşındaki deneyimli teknik adamın sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı merak ediliyordu. Peki, Fatih Terim Al Shabab’dan ayrılacak mı? İşte detaylar.
Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, geleceği için kararını verdi.
FATİH TERİM AL SHABAB’DAN AYRILACAK MI?
Gazeteci Kutlu Akpınar'ın haberine göre, Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu yer alan deneyimli teknik adam, Al Shabab'ta devam etmeme kararı aldı.
Fatih Terim, aralık ayında Al Shabab ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı.
71 yaşındaki teknik adamın geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Al Shabab ile 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.