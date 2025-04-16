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İspanyollar duyurdu: Cristiano Ronaldo Al Nassr’dan ayrılacak mı?

İspanyollar duyurdu: Cristiano Ronaldo Al Nassr’dan ayrılacak mı?

10:1016/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo’nun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Adı birçok kulüple anılan 40 yaşındaki yıldızın sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı merak konusu. Peki, Cristiano Ronaldo Al Nassr’dan ayrılacak mı? İşte detaylar.

Kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu.

Sezon sonunda Al Nassr ile sözleşmesi bitecek olan 40 yaşındaki Portekizli yıldız kararını verdi.


Marca'nın haberine göre Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.


Haberin devamında; Haberde, 2026 Dünya Kupası'nda olmak ve 1000 gole ulaşmak (şu an 934) isteyen Cristiano Ronaldo'nun bu hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla Suudi Arabistan'da kaldığı ifade edildi.


MAAŞI 200 MİLYON EURO


Cristiano Ronaldo, şu an Al Nassr'dan yıllık 200 milyon Euro kazanıyor. Portekizli yıldız bu ücretle birlikte dünyanın en fazla kazanan oyuncusu konumunda.


BU SEZONKİ PERFORMANSI


Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 32 gol, 4 asistlik performans sergiledi.


#Suudi Arabistan Pro Lig
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