UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın bu mücadelesinin ertelenebileceği konuşuluyor. Konuyla ilgili Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı'dan da açıklama geldi. İşte detaylar...

1 /5 UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile karşılaşacak.

2 /5 Bu akşam saat 21.45'te başlayacak maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

3 /5 İzlanda-Türkiye maçının Laugardalsvöllur Stadı'ndaki don nedeniyle yarına ertelenebileceği öne sürülüyor. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da konuya ilişkin, "Saha şu an don halinde. Saat 17.00’de toplantı olacak. İzlanda - Türkiye maçının erteleme ihtimali yüzde 51" şeklinde bir açıklama yaptı.

4 /5 Soğuk hava ve saha koşulları nedeniyle dün iki ülkenin milli takımları da antrenmanlarını kapalı futbol stadı Midgardur'da gerçekleştirdi.