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İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir! İşte nedeni

İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir! İşte nedeni

11:1214/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın bu mücadelesinin ertelenebileceği konuşuluyor. Konuyla ilgili Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı'dan da açıklama geldi. İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile karşılaşacak.

Bu akşam saat 21.45'te başlayacak maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

İzlanda-Türkiye maçının Laugardalsvöllur Stadı'ndaki don nedeniyle yarına ertelenebileceği öne sürülüyor. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da konuya ilişkin, "Saha şu an don halinde. Saat 17.00’de toplantı olacak. İzlanda - Türkiye maçının erteleme ihtimali yüzde 51" şeklinde bir açıklama yaptı.

Soğuk hava ve saha koşulları nedeniyle dün iki ülkenin milli takımları da antrenmanlarını kapalı futbol stadı Midgardur'da gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlı ekip B Ligi 4. grupta 7 puanla liderliğini sürdürüyor.

#İzlanda
#Türkiye
#UEFA Uluslar Ligi

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