Jose Mourinho Fenerbahçe-Lille maçı sonrası dünya basınında: İngilizlerden sert sözler!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, normal süresi 1-0 biten mücadelede sahasında Fransız ekibi Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Bu mücadele dünya basınında yer aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille’i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek.
Bu karşılaşma aynı zamanda dünya basınının da gündemindeydi.
İşte Fenerbahçe-Lille maçı için yapılan haberler:
DAILY MAIL: MANCHESTER UNITED İLE KARŞILAŞABİLİR
"Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, 10 kişilik Lille'e elendikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mou, şimdi Manchester United ile karşı karşıya gelebilir."
GLOBO ESPORTE: İLK KEZ ELENDİ
"Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynadı. Ve ilk kez bu aşamada elendi."
KICKER: DRAMATİK SON
"İlk acı yenilgi: Mourinho, Fener'le Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı. Lille'e karşı oldukça dramatik şekilde elendiler."
L'EQUIPE: ÜRKEK FENERBAHÇE'Yİ KONTROL ETTİLER
"Lille 91. dakikaya kadar tur atlama şansını korudu. O ana kadar ürkek bir Fenerbahçe'yi kontrol ettiler ve Lucas Chevalier'e atılan bir yabancı maddeyle patlak veren ateşli atmosferden faydalanamadılar."
AS: İLK HEDEFİNDE BAŞARISIZ OLDU
"Mourinho Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Jose Mourinho Fenerbahçe'deki ilk hedeflerinden birinde başarısız oldu. Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler."
DAILY MIRROR: YİNE AYNI REPLİK
"Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Lille'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının ardından maç sonrası meşhur "eğer konuşursam" repliğini tekrarladı. Bu yenilgi Mourinho'nun bir yıl daha Avrupa Ligi futboluyla yetinmek zorunda kalacağı anlamına geliyor çünkü kendisi ve Fenerbahçe takımı erken hayal kırıklığına uğradı."
RECORD: UZATMALARDA SOĞUK DUŞ
"Mourinho'nun Fenerbahçe'si uzatmalarda soğuk duşla karşılaşıp Avrupa Ligi'ne düştü."
KOORA : ÖLÜMCÜL BİR SENARYO
"Ölümcül bir senaryo. Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Mou, takımını Devler Ligi'ne taşıyamadı."
MAIS FUTEBOL: ACI ÇEKİYOR
"Mourinho son dakikalarda acı çekiyor ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalıyor."