Jose Mourinho Fenerbahçe-Lille maçı sonrası dünya basınında: İngilizlerden sert sözler!

DAILY MIRROR: YİNE AYNI REPLİK





"Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Lille'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının ardından maç sonrası meşhur "eğer konuşursam" repliğini tekrarladı. Bu yenilgi Mourinho'nun bir yıl daha Avrupa Ligi futboluyla yetinmek zorunda kalacağı anlamına geliyor çünkü kendisi ve Fenerbahçe takımı erken hayal kırıklığına uğradı."