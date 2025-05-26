Jose Mourinho Hatayspor yenilgisinin sorumlusunu açıkladı

Fenerbahçe deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Yenilginin ardından teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı yenilginin sebebini açıkladı.
Trendyol Süper Lig 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.
Yenilginin ardından teknik direktör Jose Mourinho mağlubiyetin sebebini açıkladı.
"Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı."
"Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu."
"Öne geçecek pozisyonları bulduk ama kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik."