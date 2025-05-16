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Jose Mourinho ile Osimhen aynı takımda buluşuyor: Sezon sonu için söz kesildi

Jose Mourinho ile Osimhen aynı takımda buluşuyor: Sezon sonu için söz kesildi

Haber Merkezi
14:4116/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, sezon sonunda aynı takımda buluşuyor.

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, istediği başarıyı elde edemedi.

Sarı lacivertli camia yönetimi istifaya davet ederken, olağanüstü kongre için de çağrılar yapılıyor.

Eleştirilerin hedef noktasındaki isimlerden birisi de teknik direktör Jose Mourinho.

Her ne kadar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile yola devam edileceğini söylese de, Portekizli hocanın başka kulüplerle görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Portekiz Milli Takımı için adı geçen Mourinho'nun, Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle de masaya oturduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'da ise Victor Osimhen'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Osimhen için Avrupa'nın önemli kulüpleri devrede.

Juventus ve Barcelona başta olmak üzere Osimhen'e ciddi talipler var.

Özellikle Manchester United'ın Osimhen'in transferi için devrede olduğu ve önemli aşama kat ettiği öğrenildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Osimhen'in sezon sonunda Manchester United'a transfer olacağı iddia edildi.

Yine İngiltere kaynaklı haberlerde, Jose Mourinho'nun yeniden Manchester United'ın başına geçeceği de ifade edildi.

Manchester yönetimi, bu iki hamleyi gerçekleştirirse, Mourinho ve Osimhen'i Manchester United'da buluşturmuş olacak.

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