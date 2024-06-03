Jose Mourinho istemediği iki futbolcuyu açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho, transfer için adı geçen bazı oyuncuları kadroda istemediğini söyledi. 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının öne çıkan açıklamalarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getiren Jose Mourinho için imza töreni düzenlendi.
2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Mourinho, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Jose Mourinho'nun açıklamaları şöyle;
"Fenerbahçe'ye imza atmak için Aziz Yıldırım'dan onay almadım!"
"İsmail Kartal'a başarılar dilerim, bıraktığı takım için teşekkür ediyorum."
"Ben bugüne kadar hep I'am Jose Mourinho diyordum. Ben Jose Mourinho. Bugünden itibaren "Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm" diyeceğim."
"Sorularınız biraz uzun diyebilirim. Aslında daha kısa sorular sormalısınız."
"Avrupa'da daha fazla insan burayı izleyecek. Türkiye Ligi için çalışmaya geldim. Ancak temelde Fenerbahçe için geldim. Türkiye Ligi'nin daha iyi bir lig olmasını istiyorum. Fenerbahçe için sesimi yükseltmem gerekirse, iki kere düşünmem."
"Gelecek haftalar kolay olmayacak çünkü oyuncular EURO2024'te olacak. İki hafta sonra çalışmalara başlamamız lazım. Takımın içinde bulunduğu organizasyon çok önemliydi. Fenerbahçe taraftarları için her şeyimi vereceğim."
"Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı istemiyorum."
"Taraftarları mutlu edersem, o zaman 'özel' olurum. Tatili sevmem. 'Özel' olmak için 'özel' şeyler yapmalısınız. İşim ve hırsım, rakiplerden daha çok kazanmak."