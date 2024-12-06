Jose Mourinho'dan çarpıcı sözler! "Ronaldo'yu istemiyorum çünkü..."

Galibiyet ya da mağlubiyetlerde camia olarak dengenin korunması tavsiyesi veren tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın kaotik bir durumda bulunmadığını da ifade etti.





Siyah-beyazlıların teknik direktörü Serdar Topraktepe'nin uzun süredir takımla beraber olduğunu hatırlatan Mourinho, "Yeni hocaları yok, şu an başlarındaki hoca yeni değil. Oyuncuları tanıyor ve geçen sene kupa kazandı. Takımın başına geçen her hoca kendi parmak izini göstermek ister ama bir anda olmaz dolayısıyla eski hocalarının sisteminden çok uzak olmayacaklardır." şeklinde görüş belirtti.