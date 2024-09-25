Jose Mourinho’dan derbi sonrası radikal karar: Union maçına farklı 11 ile çıkıyor

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho kadroda değişikliğe gidiyor. Portekizli teknik adam, Mert Müldür, Szymanski ve İsmail Yüksek'i yedek kulübesinde bekletmeyi planlıyor. Ayrıca sakatlığı süren Maximin de riske edilmeyebilir. İşte detaylar.
Sarı-lacivertliler yarın akşam UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk maçında Union Saint-Gilloise'yi konuk edecek.
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.45’te başlayacak.
Bu mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurélien Berthomieu yapacak.
JOSE MOURİNHO'NUN İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK YAPMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 3-4 değişiklik yapması bekleniyor.
Portekizli teknik adam, Mert Müldür, Szymanski ve İsmail Yüksek'i yedek kulübesinde bekletmeyi planlıyor. Ayrıca sakatlığı süren Maximim de riske edilmeyebilir.
Sarı-lacivertli ekibin muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
“Livakovic- Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko, En-Nesyri"
FENERBAHÇE'DE 6 İSİM STATÜ GEREĞİ FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Ryan Kent, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz, Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda olmayacak.
OSAYİ-SAMUEL GERİ DÖNÜYOR
Sarı-lacivertli ekibin Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan Osayi-Samuel bir süredir takımdan uzak kalmıştı.
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan 27 yaşındaki futbolcunun Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.