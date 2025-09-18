Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran açıklamalar: İmza töreninde salladı

Portekiz ekiplerinden Benfica ile sözleşme imzalayan deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, imza töreninde yaptığı Fenerbahçe açıklamalarıyla dikkat çekti.
Benfica, Bruno Lage sonrası teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı. 62 yaşındaki teknik adam iki yıllık sözleşmeye imza attı.
Kendisini Benfica'ya bağlayan sözleşmeye imza atan Mourinho, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe hakkında konuşan Portekizli tepki çekti.
'Ben ayrıldıktan sonra...'
"Fenerbahçe'de işler kolaydı. 4'lü oynamak istiyordum ama kulüp, ben ayrıldıktan sonra 5 oyuncu transfer etti. Ben oradayken bu mümkün değildi. Mevcut duruma uyum sağlamak zorundasın ve ben uyum sağlarım."
'Övdüm ve yine öveceğim'
"Benfica'nın kadrosunu övdüm ve yine öveceğim. Benfica'nın transfer döneminde harika bir iş çıkardığını düşündüm ve çok beğendiğim bir takımdı. Fair-play konusunda pek iyi bir örnek değilim ama daha iyiyim."
'Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım'
"Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme dönmek demek."