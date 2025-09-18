Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri kızdıran açıklamalar: İmza töreninde salladı

'Övdüm ve yine öveceğim'

"Benfica'nın kadrosunu övdüm ve yine öveceğim. Benfica'nın transfer döneminde harika bir iş çıkardığını düşündüm ve çok beğendiğim bir takımdı. Fair-play konusunda pek iyi bir örnek değilim ama daha iyiyim."