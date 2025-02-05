Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımda, yeni transferin başka bir takıma kiralanması gündeme geldi.
Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Özellikle yabancı oyuncu sayısının artmasıyla birlikte, bazı yeni gelişmeler de yaşanıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun, yeni transferlerden birisini kiralık olarak göndereceği öğrenildi.
Fenerbahçe’nin yapmış olduğu transferlerle yabancı oyuncu sayısı 15'e yükseldi.
TFF listesine 14 isim bildirileceği için 1 oyuncu dışarıda kalacak.
Haber Global'de yer alan habere göre; yeni transfer Ognjen Mimovic başka bir takıma kiralanacak.
Mimovic'in Türkiye'de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birisine 6 aylığına kiraya verilmesi planlanıyor.
Transfer dönemi kapanana kadar lisansı çıkartılan oyuncunun, gelecek vadeden yatırım transferi olarak görüldüğü ve Osayi ile Mert'in o bölgede oynuyor olması nedeniyle Mimovic'in kiralanacağı iddia edildi.
Mourinho'nun, Mimovic’in sisteme ve Samandıra’ya alışmasının zaman alacağını düşündüğü öğrenildi.
Bu yüzden Osayi'nin satışına onay vermeyen Mourinho'nun, Mimovic'in kiralık gitmesine izin verdiği iddia edildi.