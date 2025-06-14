Jose Mourinho'nun yardımcıları değişiyor! İşte yeni teknik ekip

Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Fenerbahçe'de flaş bir revizyon yapılacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda kalacağı ifade edilirken yardımcılarının ise değişeceği bildirildi. İşte Portekizli teknik adamın yeni ekibi...
Fenerbahçe'de yeni sezonun planlaması devam ederken, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başında kalacağı netleşti.
Bununla birlikte Mourinho'nun ekibinde değişikliğe gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de 4 antrenörle yollar ayrılacak ve 3 yeni antrenör teknik ekibe dahil edilecek.
Fanatik'te yer alan habere göre çalışmalarını Premier Lig'de sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun yardımcılığı görevine sürpriz bir ismi getirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun teknik ekibinde yer alacak yeni isimler belli oldu.
Buna göre Antonio Dias, Joao Tralhao ve Pedro Machado'nun ekipte yer alması bekleniyor.