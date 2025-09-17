Yeni Şafak
Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçelileri çıldırtan olay

Haber Merkezi
09:1017/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun, yeni takımı belli oldu. Mourinho, yeni ekibiyle prensip anlaşmasına varırken, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar Mourinho'ya sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmış ve takımın başına da Tedesco gelmişti.

Sarı lacivertlilerin eski patronu Mourinho'nun yeni takımı da belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ, Benfica'yı 2 farklı yenilgiden geri dönerek 3-2 mağlup etti.

Bu skor sonrasında Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verildi.

25 Ekim'de seçime gidecek olan Benfica'da Karabağ yenilgisi sonrası başkan Rui Costa'ya tepkiler arttı.

CNN Portekiz ve A Bola'da yer alan haberlere göre Benfica, Bruno Lage'ın görevine son verilmesinin ardından Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

Rui Costa, Jose Mourinho hamlesiyle birlikte seçimlerde tekrar öne geçmeyi planlıyor.

Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Mourinho'nun Benfica ile anlaşmasına Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Hatırlanacağı üzerine Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play off maçında kötü bir oyunla Benfica'ya elenmişti.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Benfica
